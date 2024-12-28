Звонки через интернет запретили

Правительство запретило совершение звонков через интернет на мобильные и стационарные телефоны. Данные меры приняты для ограничения телефонного мошенничества, сообщает пресс-служба кабмина.

Из перечня лицензий на оказание услуг связи исключили лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Она позволяла с помощью интернета совершать звонки по телефонной или мобильной сети связи.

«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен», — отмечается в сообщении.

Решение не затронет обычных пользователей, поскольку для голосовых звонков в мессенджерах используются специальные программы, которые обеспечивают общение через интернет, без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи.