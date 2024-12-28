Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть оттеснены из Курской области к весне 2025 года, пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Украине не хватает живой силы, и у Киева нет уверенности в дальнейшем оказании Западом военной помощи. ВСУ уже потеряли около половины занятой ранее в Курской области территории, и, вероятно, смогут удерживать оставшуюся часть лишь до весны, после чего либо отступят, либо окажутся перед угрозой окружения, считают источники издания.

«Двое чиновников выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении из-под Курска достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь», — утверждается в публикации.

Кроме того, в Вашингтоне расценивают возможное отступление украинских войск из Курской области как «тактический успех». Другие источники подчеркнули, что цель наступления ВСУ в российском регионе «никогда не состояла в том, чтобы удержать его, а скорее в том, чтобы произвести шокирующее впечатление» на Москву.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 43,9 тысячи военнослужащих и 255 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.