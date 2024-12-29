Почему шампанское вызывает мигрень и бессонницу

Неумеренное увлечение шампанским грозит головной болью, мигренью и нарушением сна. «Виновники» — те самые пузырьки, за которые ценится игристый напиток.

Углекислый газ, содержащийся в шампанском, ускоряет и усиливает действие алкоголя. Быстрая абсорбция алкоголя усиливает сосудистые реакции, что и приводит к появлению головных болей.

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А содержащиеся в игристом сульфиты могут провоцировать неприятные симптомы у людей, склонных к мигреням, сообщили эксперты «Роскачества».

В результате «пузырькового» воздействия на организм шампанское нарушает нормальные циклы сна, делая его прерывистым и беспокойным. Соответственно, самочувствие и работоспособность на утро тоже ухудшаются.

Чтобы минимизировать вред от игристого, важно чередовать каждый бокал со стаканом чистой воды.

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