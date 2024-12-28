Врач рассказала, кому нельзя есть икру

Ограничить употребление красной икры до одного бутерброда в день стоит людям, страдающим гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью, заявила врач-эндокринолог Мария Калошина.

«Содержание натрия в икре зависит от посола. Натрий нам нужен для нормального водного обмена между клетками крови и тканей, для поддержания кислотно-щелочного баланса в организме, для передачи нервных импульсов, для обеспечения сокращения мышц», — сказал РИА Новости Калошина.

Но, по ее словам, избыточное потребление натрия может вызвать нарушение водного обмена, способствовать отекам и повышению артериального давления. «Поэтому людям с гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью не стоит злоупотреблять икрой», — предупредила Калошина.

Она отметила, чтто за один прием пищи можно съесть не более пяти чайных ложек красной икры, что равняется примерно двум бутербродам. При этом людям с такими заболеваниями лучше ограничиться двумя-тремя чайными ложками в день, то есть съесть не более одного бутерброда.