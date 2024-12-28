Украина открыла второй фронт в Африке, не имея возможности победить Россию на поле боя, заявил посол РФ в Мали и по совместительству в Нигере Игорь Громыко.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим Владимира Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке и потворствует незаконным вооруженным формированиям против дружественных Москве государств континента», — сказал в интервью ТАСС Громыко.

Он напомнил, что в августе правительство переходного периода Мали заявило о разрыве дипотношений с Украиной. Поводом для этого послужили высказывания пресс-секретаря ГУР Минобороны Андрея Юсова, посла в Сенегале Юрия Пивоварова относительно предоставления Киевом помощи боевикам, напавшим на малийских военнослужащих.

Громыко отметил, что власти Мали направили помогающим Киеву странам предупреждение о том, что их поддержка будет рассматриваться как содействие международному терроризму, призвали африканцев осудить создающие угрозу стабильности континента подрывные действия Украины.

Слова Мали были услышаны: посла Киева в Дакаре вызвали в МИД Сенегала, власти Буркина-Фасо высказались негативно по этому поводу, а 6 августа Нигер также пошел на разрыв дипотношений с Украиной, напомнил посол.