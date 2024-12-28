Аналитик объяснил новый скачок курса доллара

Курс доллара накануне вырос из-за закупки банками валюты, сообщил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

В пятницу, 28 декабря курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил отметку 107 рублей. Вместе с тем, по данным Центробанка РФ, 27 декабря американская валюта находилась на уровне 99 рублей, а 28 декабря курс установлен в 100,5 рубля.

Банки, как правило, покупают валюту под закрытие года — это своеобразная страховка от рисков перед длинными новогодними праздниками, цитирует Потавина «Известия».

В результате 27 декабря за четыре часа торгов пара доллар/рубль подскочила более чем на 5%, до 105,45 рубля, а потом так же быстро скорректировалась до 103,8 рубля. Это издержки внебиржевого рынка, где ликвидность сейчас гораздо меньше, чем была раньше на Мосбирже, пояснил аналитик.

Он отметил, что, вероятно, в этой связи регулятор решил устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

Центробанк, понимая, что валютный рынок сейчас тонкий, пытается как-то эти колебания сгладить в определении официальных курсов валют, заключил аналитик.