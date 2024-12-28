Аналитик объяснил новый скачок курса доллара

Курс доллара накануне вырос из-за закупки банками валюты, сообщил
аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
В пятницу, 28 декабря курс доллара на международном валютном
рынке Forex превысил отметку 107 рублей. Вместе с тем, по данным Центробанка
РФ, 27 декабря американская валюта находилась на уровне 99 рублей, а 28 декабря
курс установлен в 100,5 рубля.
Банки, как правило, покупают валюту под закрытие года — это
своеобразная страховка от рисков перед длинными новогодними праздниками, цитирует
Потавина «Известия».
В результате 27 декабря за четыре часа торгов пара доллар/рубль
подскочила более чем на 5%, до 105,45 рубля, а потом так же быстро
скорректировалась до 103,8 рубля. Это издержки внебиржевого рынка, где
ликвидность сейчас гораздо меньше, чем была раньше на Мосбирже, пояснил аналитик.
Он отметил, что, вероятно, в этой связи регулятор решил
устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на
основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
Центробанк, понимая, что валютный рынок сейчас тонкий,
пытается как-то эти колебания сгладить в определении официальных курсов валют, заключил
аналитик.