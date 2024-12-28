НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Рэпер Лигалайз стал иноагентом

Источник:
Sibnet.ru
425 0
Рэпер Лигалайз
Фото: A.Savin / FAL

Минюст России внес в реестр иностранных агентов рэп-исполнителя Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков), сообщается на сайте ведомства.

«Распространял недостоверную информацию о решениях властей РФ, формировал негативный образ армии. Выступал против СВО, негативно высказывался о гражданах Российской Федерации», — говорится в документе.

Лигалайзу 47 лет. Летом 2023 года он опубликовал антивоенный клип «Мир! Вашему! Дому!» и покинул Россию, переехав в Литву.

В августе 2023 года ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что прокуратура Москвы проводит проверку в отношении рэпера по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, а клип «Мир! Вашему! Дому!» — по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов).

Еще по теме
Кремль отказался выдвигать гипотезы о причинах авиакатастрофы в Актау
«Отошли от края пропасти»: главные заявления Путина на прямой линии
Путин после начала СВО перестал смеяться
Путин отверг временное перемирие с Киевом
смотреть все
Политика #Россия #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Салфетки на удачу: как украсить новогодний стол
Где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда»
Google оценил падение трафика YouTube в России
Замороженные активы России впервые перевели Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дед Мороз и Санта-Клаус: главные отличия
Топ комментариев

Uynachalnica

"Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, верит ли он в победу России уже в следующем...

Alex B 69

Потому что причина на поверхности.

corrector

Была у меня книжка этого Нострадамуса - старая - из 90 хх, ничего там такого нигде не сказано,...

corrector

Рожденный хрюкать, летать не может, я про свиней