Рэпер Лигалайз стал иноагентом

Минюст России внес в реестр иностранных агентов рэп-исполнителя Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков), сообщается на сайте ведомства.

«Распространял недостоверную информацию о решениях властей РФ, формировал негативный образ армии. Выступал против СВО, негативно высказывался о гражданах Российской Федерации», — говорится в документе.

Лигалайзу 47 лет. Летом 2023 года он опубликовал антивоенный клип «Мир! Вашему! Дому!» и покинул Россию, переехав в Литву.

В августе 2023 года ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что прокуратура Москвы проводит проверку в отношении рэпера по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, а клип «Мир! Вашему! Дому!» — по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов).