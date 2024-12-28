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Страховщики перечислили самые частые новогодние ЧП

Источник:
«Известия»
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«АльфаСтрахование» проанализировало обращения по полисам от несчастных случаев за три года и выяснило, с чем чаще всего сталкиваются россияне при праздновании Нового года.

Самые распространенные травмы во время празднования Нового года — переломы конечностей. Всего в период новогодних празднований зафиксировано более 37% обращений, связанных с переломами рук и ног, приводят «Известия» данные «АльфаСтрахования».

Чаще всего травмы россияне получают в результате падения на улице, а также катания на коньках, санках и лыжах. Около 3% травмируются в быту. Зафиксировано несколько случаев падения с лестницы во время установки новогодней елки и украшения интерьера, уточнили аналитики.

Более 20% обращений в новогодние праздники связано с отравлениями. Грибы и домашние консервы оказались одними из самых опасных на праздничном столе для 8% клиентов. У 2% обращения были вызваны чрезмерным употреблением тяжелой пищи, вызвавшим нарушения в пищеварении.

При этом 11% стали жертвами пиротехники. Почти 6% обращений связано с травмами, полученными в результате готовки блюд для новогоднего стола. Большинство из них — порезы при открывании консервных банок и нарезании еды. На втором месте — ожоги, полученные во время приготовления горячих блюд.

Бывают и абсурдные случаи. Были обращения по причине попадания в глаза пробок от шампанского и брызг сока мандаринов. Один из застрахованных получил травму в новогоднюю ночь, когда ломал ветки, чтобы сделать руки снеговику. От побоев при встрече Нового года пострадали 2% россиян.

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