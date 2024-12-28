Фицо заявил, что Украина заплатит «огромную цену»

Украинское руководство ведет свою страну к катастрофе, Киев заплатит за эту «авантюру» потерей территории и присутствием у себя иностранных войск, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Словацкий премьер сказал, что не понимает руководство Украины, которое свою страну в катастрофу, с каждым днем ухудшая переговорные позиции. «Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — написал Фицо в соцсетях.

«Я не принадлежу и не хочу принадлежать к западным политикам, которые открыто поддерживают войну. Никогда не буду согласен с тем, чтобы во имя каких угодно геополитических интересов… ослабить и разделить Россию, славяне убивали друг друга», — отметил премьер Словакии.

Словакия готова стать посредником между Москвой и Киевом, заявил Фицо. «Если кто-то хочет организовать в Словакии мирные переговоры по Украине, то мы будем готовы и гостеприимны», — подчеркнул он.