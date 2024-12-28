Азербайджан заявил о внешнем воздействии на разбившийся самолет

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевший катастрофу вблизи города Актау, подвергся внешнему воздействию, заявил журналистам министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

«Первоначальный вывод экспертов заключается в том, что имело место вмешательство извне, основание говорить об этом дают обломки самолета на земле и показания свидетелей. Тип вооружения, использованного при внешнем вмешательстве, будет установлен следствием», — цитирует РИА Новости Набиева.

По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Один из бортпроводников получил ранение руки, ранена была одна из пассажирок.

«Кроме того, на крыле самолета видны следы отверстий. Внутри воздушного судна есть повреждения фюзеляжа и следы от различных режущих предметов. Пострадавшие граждане России также сообщили, что слышали три взрыва над Грозным. По их словам, звуки взрывов доносились снаружи, после чего что-то ударило по самолету», — сказал Набиев.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что в день катастрофы украинские дроны атаковали Грозный. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.