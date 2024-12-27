Центробанк изменит правила расчета курса рубля

Банк России с 27 декабря 2024 года начнет устанавливать официальные курсы валют на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, сообщается на сайте регулятора.

В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов рубля в основным мировым валютам, говорится в сообщении.

Кроме этого, теперь предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.

Чтобы обеспечить прозрачность механизма расчета, в документ Центробанка включены описания всех способов установления официальных курсов, включая применяемые при этом формулы расчета.