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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ израсходовали почти все ракеты ATACMS

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская армия израсходовала почти все дальнобойные ракеты ATACMS — из пятисот переданных ранее США единиц у ВСУ осталось около пятидесяти.

Вашингтон минувшей весной поставил ВСУ пятьсот ракет ATACMS из запасов Пентагона. Киев в основном использовал такое вооружение для массированных ударов по территории новых российских регионов.

При этом у Киева на исходе не только ракеты, но и время, поскольку избранный президент США Дональд Трамп уже публично назвал разрешение на удары ракета США большой дальности по территории России «большой ошибкой», пишет The New York Times.

По оценке экспертов, эффективность применения Киевом западных дальнобойных ракет была ограниченной, ракетные удары практически не повлияли на ход боевых действий.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Армия
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