Лерчек в финале пожелала Натану проиграть

Главный претендент на победу в шоу «Звезды в джунглях» — Натан, оказался без поддержки Лерчека, которая была с ним рядом весь проект.

Финал шоу «Звезды в джунглях» покажут в воскресенье, 29 декабря. За победу поборются Александр Волохов, Натан, Игорь Чехов, Валерия Чекалина (Лерчек) и Алана Мамаева.

В заключительном выпуске Натан окончательно разочарует Лерчек. Она даже перестанет жалеть ему победы.

«Я уже не очень хочу, чтобы он побеждал. В последнее время наши отношения стали чуточку хуже. Я ощущаю в свою сторону некий негатив. Но он должен сам все понимать. Это не моя месть. Почувствовав рядом сильное мужское плечо, опору, поддержку, я как-то доверилась, но доверилась зря», — цитирует Лерчек пресс-служба ТНТ.

На финальное испытание проекта пойдут всего трое, а двое участников покинут шоу в шаге от финала, по итогам специального задания от ведущих.

Кроме этого, один из финалистов получит преимущество: им станет тот, кто наберет большее количество голосов от выбывших участников проекта. Также финалисты узнают, каким мог быть главный приз шоу, если бы они справились со всеми заданиями.