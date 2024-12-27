Искусственный интеллект интегрируют в командную строку Windows

Компания Microsoft намерена интегрировать искусственный интеллект в утилиту PowerShell для работы с командной строкой.

Предварительная версия функции AI Shell уже размещена на ресурсе GitHub. Авторы издания, которые уже протестировали нововведение в составе Windows 10, назвали его заслуживающим внимание, пишет издание Windows Latest.

Пользователи смогут задавать вопросы естественным языком о том, какой результат они хотят получить, а искусственный интеллект будет трансформировать все это в выполняемые команды.

Например, во время тестов функцию AI Shell попросили отобразить список всех файлов на компьютере весом более 200 МБ. После некоторых уточнений искусственный интеллект выдал правильную команду.