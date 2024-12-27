Названа предварительная причина авиакатастрофы в Актау

Предварительной причиной крушения самолета Embraer под Актау стало «физическое и техническое внешнее воздействие», сообщила пресс-служба Azerbaijan Airlines.

Авиакомпания уточнила, что такая версия фигурирует в официальном расследовании авиакатастрофы. Источник внешнего воздействия на пассажирский самолет в сообщении не называется.

После крушения самолета под Актау Azerbaijan Airlines приостановила полеты в Грозный, Махачкалу, Владикавказ, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов и Нижний Новгород.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана, куда авиалайнер направили после безуспешных попыток сесть в Грозном.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек, остальные погибли, в том числе семь граждан России. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

В день катастрофы украинские беспилотники предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», предусматривающий уход всех воздушных судов.