Telegram перестал перегревать iPhone

Разработчики Telegram выпустили срочное обновление приложения для iOS, в котором исправлена ошибка, вызывавшая перегрев и быстрый расход заряда батареи у некоторых моделей iPhone.

Проблемы в работе iPhone возникли после выхода обновления Telegram под номером 11.5. Устройства под управлением iOS 18 стали перегреваться, а их аккумуляторы начали разряжаться слишком быстро.

В результате Telegram экстренно выпустил внеочередное обновление 11.5.3, призванное решить эту проблему, оно уже доступно в магазине приложений App Store, пишет ресурс «Код Дурова».

Отмечается, что ошибка в предыдущей версии мессенджера приводила к тому, что процессор работал на полную мощность, в результате чего возникали перегрев и ускоренная разрядка аккумулятора.

Также был исправлен еще один баг в предыдущей версии Telegram, который приводил к тому, что при выключенном режиме энергосбережения теперь не останавливается анимация смайликов и стикеров.