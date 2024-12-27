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Telegram перестал перегревать iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики Telegram выпустили срочное обновление приложения для iOS, в котором исправлена ошибка, вызывавшая перегрев и быстрый расход заряда батареи у некоторых моделей iPhone.

Проблемы в работе iPhone возникли после выхода обновления Telegram под номером 11.5. Устройства под управлением iOS 18 стали перегреваться, а их аккумуляторы начали разряжаться слишком быстро.

В результате Telegram экстренно выпустил внеочередное обновление 11.5.3, призванное решить эту проблему, оно уже доступно в магазине приложений App Store, пишет ресурс «Код Дурова».

Отмечается, что ошибка в предыдущей версии мессенджера приводила к тому, что процессор работал на полную мощность, в результате чего возникали перегрев и ускоренная разрядка аккумулятора.

Также был исправлен еще один баг в предыдущей версии Telegram, который приводил к тому, что при выключенном режиме энергосбережения теперь не останавливается анимация смайликов и стикеров.

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Uynachalnica

"Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, верит ли он в победу России уже в следующем...

Alex B 69

Потому что причина на поверхности.

Danilon

И это сейчас наши как бы друзья. Понимаете всю глубину наших глубин ?

pepelmetal

Надеюсь его после допроса в расход пустили)!