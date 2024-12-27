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Названа самая красивая игра 2024 года на ПК

Источник:
DSOGaming
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Издание DSOGaming назвало самую красивую игру на ПК из вышедших за последние 12 месяцев. Победителем стала Indiana Jones and the Great Circle.

«Indiana Jones and the Great Circle выглядит и ощущается как игра следующего поколения. Да, да, вы легко найдете текстуры низкого разрешения тут и там. Однако нет другой игры, которая даст вам это ощущение нового поколения», — отметило издание.

В игре используется трассировка пути, благодаря чему освещение выглядит отменно. Персонажи тоже выполнены на высшем уровне. Подчеркивается, что такой уровень не смогут превзойти многие игры 2025 года.

На втором месте топа оказалась Senua’s Saga: Hellblade 2, выполненная на движке Unreal Engine 5. В тройке лидеров также Silent Hill 2 Remake — еще одна игра, созданная на Unreal Engine 5. Издание отметило, что их выделяет «первоклассный художественный стиль».

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Игры #Экшены
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