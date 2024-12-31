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Можно ли понижать градус алкольных напитков

Источник:
Sibnet.ru
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Научных подтверждений пагубности понижения градуса алкогольных напитков не существует, рассказал врач-нарколог центра «Алкостоп24» Виктор Антипенко.

Среди «знатоков» алкоголя бытует правило: никогда не понижать градус. Они не рекомендуют принимать более слабые напитки после крепких (например, пиво после водки). По их утверждению, с момента первого приема спиртного напитка организм настраивается на переработку алкоголя заданной крепости.

Это миф, отметил Антипенко. «Расщепление этилового спирта в организме совершенно не зависит от того, сколько процентов этанола содержалось в конкретном алкогольном напитке», — пояснил он.

«Знатоки» алкоголя также говорят об опасности жесткого похмелья в случае понижения градусов. «Это наблюдение не было подтверждено научными экспериментами, в ходе которых испытуемым понижали и повышали градус употребляемого алкоголя», — подчеркнул врач.

«При смешивании разных алкогольных напитков очень легко потерять чувство меры, а потому наблюдаемое по утрам более "жесткое"" похмелье объясняется вовсе не смешиванием напитков, а банальной передозировкой этанолом», — заключил Антипенко.

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