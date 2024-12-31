Как принять ненужный подарок

Неудачный подарок — не повод критиковать и обвинять дарителя. Лучше всего поблагодарить человека и сделать вид, что все понравилось, посоветовала специалист по этикету Ольга Свежакова.

Все зависит от отношений с дарителем. Если хочется сохранить теплое, хорошее общение, то, конечно, нужно поблагодарить, улыбнуться, сделать вид, что рад. Можно отнестись к подарку с юмором. Главное – не погружать дарителя в чувство вины, посоветовала эксперт в разговоре с «Москвой24».

«В случае делового общения, когда коллега дарит неудачный, слишком дешевый, бесполезный подарок или вам достался такой презент в "тайном Санте" в офисе, то тем более нужно реагировать спокойно. Это рабочие отношения, никто не обязан друг друга удивлять и преподносить что-то дорогое», — отметила Свежакова.

По его словам, нельзя слишком бурно реагировать на неудачный подарок, ругаться и обвинять дарителя в невнимательности на глазах у всех. При необходимости можно публично поблагодарить человека, а наедине обсудить с ним свои желания.

Но есть ситуации, когда вполне уместно отклонить презент. Можно отказаться от подарка, если предмет обижает или оскорбляет, добавила эксперт.