Эксперт рассказала о причинах выгорания на работе

Одна из частых причин выгорания — выполнение задач, которые человеку несвойственны от природы, предупредила руководитель HR-практики «Адизес Бизнес Консалтинг» Юлия Крыленко.

«Когда от человека на протяжении долгого времени требуется несвойственное ему поведение, это неминуемо приведет к выгоранию в перспективе нескольких лет», — сказала Крыленко в интервью «Известиям».

По ее словам, если у человека изначально низкая продуктивность, то быстрота выполнения задач, строгие сроки и непредвиденные обстоятельства могут выбить его из равновесия.

Эксперт отметила, что если руководитель не склонен к управленческой деятельности, но вынужден постоянно заниматься анализом данных, управлением рисками и внимательным подходом к деталям, это неизбежно приведет к выгоранию.

«Если от природы сотрудник "генератор идей", нестандартный и склонный к риску, но вынужден работать по рутинным правилам, рано или поздно компания потеряет этого человека», — сказала эксперт.

Крыленко отметила, что полагать, будто сотрудник способен справиться с любыми задачами, — серьезная ошибка. От природы каждому лучше даются, как правило, один-два типа задач.