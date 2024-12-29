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Эксперт рассказала о причинах выгорания на работе

Источник:
«Известия»
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Офис
Фото: © Sibnet.ru

Одна из частых причин выгорания — выполнение задач, которые человеку несвойственны от природы, предупредила руководитель HR-практики «Адизес Бизнес Консалтинг» Юлия Крыленко.

«Когда от человека на протяжении долгого времени требуется несвойственное ему поведение, это неминуемо приведет к выгоранию в перспективе нескольких лет», — сказала Крыленко в интервью «Известиям».

По ее словам, если у человека изначально низкая продуктивность, то быстрота выполнения задач, строгие сроки и непредвиденные обстоятельства могут выбить его из равновесия.

Эксперт отметила, что если руководитель не склонен к управленческой деятельности, но вынужден постоянно заниматься анализом данных, управлением рисками и внимательным подходом к деталям, это неизбежно приведет к выгоранию.

«Если от природы сотрудник "генератор идей", нестандартный и склонный к риску, но вынужден работать по рутинным правилам, рано или поздно компания потеряет этого человека», — сказала эксперт.

Крыленко отметила, что полагать, будто сотрудник способен справиться с любыми задачами, — серьезная ошибка. От природы каждому лучше даются, как правило, один-два типа задач.

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