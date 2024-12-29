Раскрыта самая неочевидная причина набора веса

Плохой сон напрямую влияет на набор лишнего веса, предупредил член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

«Когда мы крепко спим, у нас вырабатывается гормон роста, а он отвечает за вывод жира из жировых клеток. Соответственно, чем хуже мы спим, тем толще мы становимся, а чем толще мы становимся, тем больше остановок дыхания во сне (апноэ) и хуже мы спим», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам Кудинова, люди с плохим сном не могут похудеть, а продолжают полнеть, ничего не употребляя в пищу.

«А со временем еще и сахарный диабет начинается», — рассказал специалист. Он посоветовал при любых проблемах со сном сразу обращаться к врачам.