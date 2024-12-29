Нарколог посоветовала самый безопасный алкоголь

Белое сухое вино считается наименее опасным алкогольным напитком, сказала заместитель главного врача по медицинской части Научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы Алина Сазонова.

«Наименее опасно — это белое сухое вино», — цитирует РИА Новости Сазонову. Она отметила, что самыми неблагоприятными для организма человека являются крепкие алкогольные напитки.

Врач предупредила, что не нужно совмещать алкоголь со сладкими напитками и сладкой едой, потому что в таком случае переработка алкоголя замедляется. «Что касается газированных напитков, алкогольных и безалкогольных, дело в том, что всасывание алкоголя за счет пузырьков газа происходит быстрее», — отметила она подчеркнула Сазонова.

Врач также порекомендовала не употреблять алкоголь на голодный желудок, так как это увеличивает его токсическое действие.

«Совершенно точно не стоит употреблять алкоголь с утра и в течение дня, потому что самое безобидное, что может быть, — это человек просто проспит Новый год, а также он может попасть с острым отравлением в наркологический стационар», — подчеркнула Сазонова.