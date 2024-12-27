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Вышел второй сезон «Игры в кальмара»

Источник:
Sibnet.ru
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Второй сезон хитового корейского сериала «Игра в кальмара» вышел на Netflix — для просмотра доступны все семь серий.

События второго сезона происходят через три года после победы Сон Ки Хуна в смертельной игре. Он и выживший полицейский Хван Чун Хо ищут организаторов тайного турнира. Игрок 456 снова окажется на игровой арене вместе с новыми участниками.

Создатель сериала Хван Дон Хёк обещал, что второй сезон будет еще более захватывающим, жестоким и эмоционально насыщенным. Но, видимо, зрителей ждет открытый финал, потому что «Игра в кальмара» продлена на третий сезон, который должен выйти в 2025 году.

«Игра в кальмара» официально стала самым популярным сериалом в истории Netflix. Первый сезон шоу собрал более 2,8 миллиарда часов просмотров. На IMDb у сериала рейтинг 8.0, зрители на «Кинопоиске» оценили сезон на 7.6 балла, а на Rotten Tomatoes — 95% одобрения.

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