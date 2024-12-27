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Президент Сербии договорился с Зеленским о сотрудничестве

Источник:
ТАСС
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Президент Сербии Александар Вучич провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалось двустороннее сотрудничество.

«Содержательная и хорошая беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества. Сербия недавно вновь открыла свое посольство в Киеве, надеясь, что его работа дополнительно поспособствует улучшению отношений», — приводит ТАСС заявление Вучича.

По его словам, стороны обсудили европейский путь стран, «а также возможность более частых двусторонних визитов в будущем».

Сербия ранее возобновила работу своего посольства в Киеве после более чем двухлетнего перерыва. Сербские дипломаты, находившиеся в посольстве страны в Киеве, были эвакуированы на родину в марте 2022 года из соображений безопасности.

В МИД республики тогда сообщали, что «сотрудники продолжат выполнять свою работу из Белграда до тех пор, пока не возникнут условия для возвращения».

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Политика #Мир
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