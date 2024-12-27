Мошенники запустили «новогодние» схемы обмана россиян

ВТБ в преддверии новогодних каникул фиксирует рост активности мошенников, которые стали использовать «новогодние» схемы обмана россиян.

«Злоумышленники активно используют ситуативный фишинг, адаптируя свои схемы под новогодний контекст. Ссылки мимикрируют под крупные маркетплейсы и привлекают покупателей большими скидками. Мы желаем всем безопасных праздников», — сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Первая из схем — ложные уведомления о выплатах. Под видом новогодних бонусов или социальных выплат пользователям предлагают установить «официальное приложение». После загрузки у мошенников появляется доступ к телефону.

Вторая — фальшивые распродажи и скидки. Мошенники создают поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями от имени разных компаний. После перехода пользователь скачивает вредоносное программное обеспечение (ПО), которое собирает данные карт, учетных записей и пароли.

Третья — поздравительные ссылки. Мошенники рассылают «новогодние открытки» или «видео» в мессенджерах. Переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным смартфона.

Еще одна схема — новогодние приложения с вредоносным ПО. Пользователям предлагают скачать «праздничные обои» или «новогодние чек-листы». Такие приложения предоставляют злоумышленникам доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и данным с телефона, отметили в ВТБ.