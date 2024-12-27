НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мошенники запустили «новогодние» схемы обмана россиян

Источник:
Sibnet.ru
344 0

ВТБ в преддверии новогодних каникул фиксирует рост активности мошенников, которые стали использовать «новогодние» схемы обмана россиян.

«Злоумышленники активно используют ситуативный фишинг, адаптируя свои схемы под новогодний контекст. Ссылки мимикрируют под крупные маркетплейсы и привлекают покупателей большими скидками. Мы желаем всем безопасных праздников», — сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Первая из схем — ложные уведомления о выплатах. Под видом новогодних бонусов или социальных выплат пользователям предлагают установить «официальное приложение». После загрузки у мошенников появляется доступ к телефону.

Вторая — фальшивые распродажи и скидки. Мошенники создают поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями от имени разных компаний. После перехода пользователь скачивает вредоносное программное обеспечение (ПО), которое собирает данные карт, учетных записей и пароли.

Третья — поздравительные ссылки. Мошенники рассылают «новогодние открытки» или «видео» в мессенджерах. Переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным смартфона.

Еще одна схема — новогодние приложения с вредоносным ПО. Пользователям предлагают скачать «праздничные обои» или «новогодние чек-листы». Такие приложения предоставляют злоумышленникам доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и данным с телефона, отметили в ВТБ.

Еще по теме
ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных
Телеведущую Татьяну Лазареву осудили на 6,5 лет
Роскомнадзор зафиксировал утечку 680 млн записей о россиянах
Генпрокурор доложил Путину о «больших нарушениях» в образовании
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Салфетки на удачу: как украсить новогодний стол
Google оценил падение трафика YouTube в России
Замороженные активы России впервые перевели Украине
Где купить бумажные билеты «Новогоднего миллиарда»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дед Мороз и Санта-Клаус: главные отличия
Самое обсуждаемое
37
Орбан рассказал о двух сценариях окончания конфликта на Украине
28
Крейсер ВМС США обстрелял два американских истребителя
27
Google оценил падение трафика YouTube в России
24
Путин заявил, что Россия должна была раньше начать спецоперацию
21
Замороженные активы России впервые перевели Украине