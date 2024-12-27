Ким Чен Ын подарил 100-летней долгожительнице еду

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил долгожительницу О Гым Сун со столетием и подарил ей «праздничный стол».

«Руководящие работники уездного парткома и односельчане поздравили бабушку и поделились радостью с ее членами семьи», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Женщина живет в селе Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамгён. Долгожительница «в течение десятков лет» посвящала себя сельскохозяйственной работе.

Бабушка получила в подарок от Ким Чен Ына «праздничный стол», то есть продукты, чтобы организовать застолье.