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Ким Чен Ын подарил 100-летней долгожительнице еду

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер КНДР Ким Чен Ын
Фото: © ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил долгожительницу О Гым Сун со столетием и подарил ей «праздничный стол».

«Руководящие работники уездного парткома и односельчане поздравили бабушку и поделились радостью с ее членами семьи», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Женщина живет в селе Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамгён. Долгожительница «в течение десятков лет» посвящала себя сельскохозяйственной работе.

Бабушка получила в подарок от Ким Чен Ына «праздничный стол», то есть продукты, чтобы организовать застолье.

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