Украинский истребитель F-16 американского производства сбит в Запорожской области,
сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам
и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Самолет F-16
был на исходной позиции для нанесения ракетного удара по региону, он был сбит»,
— уточнил Рогов ТАСС.
Пентагон отказался комментировать сообщение о том, что
истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) F-16 американского производства был сбит в Запорожской области.
«У Министерства обороны [США] нет заявлений или информации
для предоставления. Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо
подробностями относительно этого», — сказали в пресс-службу Пентагона.