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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Стало известно об уничтожении F‑16 в Запорожской области

Источник:
ТАСС
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Украинский истребитель F-16 американского производства сбит в Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Самолет F-16 был на исходной позиции для нанесения ракетного удара по региону, он был сбит», — уточнил Рогов ТАСС.

Пентагон отказался комментировать сообщение о том, что истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) F-16 американского производства был сбит в Запорожской области.

«У Министерства обороны [США] нет заявлений или информации для предоставления. Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого», — сказали в пресс-службу Пентагона.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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