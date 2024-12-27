Украинский истребитель F-16 американского производства сбит в Запорожской области, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Самолет F-16 был на исходной позиции для нанесения ракетного удара по региону, он был сбит», — уточнил Рогов ТАСС.

Пентагон отказался комментировать сообщение о том, что истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) F-16 американского производства был сбит в Запорожской области.

«У Министерства обороны [США] нет заявлений или информации для предоставления. Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого», — сказали в пресс-службу Пентагона.