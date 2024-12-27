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Глава Рослесхоза рассказал о выборе новогодней елки

Источник:
«Известия»
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Натуральные новогодние ели более экологичны, чем пластиковые, рассказал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

Всего этом году арендаторы лесных участков по стране заготовили свыше 200 тысяч деревьев, сообщил глава Рослесхоза. Больше всего заготовлено в Приволжском, Сибирском и Северо-Западном федеральных округах, сообщил глава Рослесхоза в интервью «Известиям».  

«Конечно, мы считаем, что натуральные елки более экологичны, чем пластиковые. Ель — это самое массовое новогоднее дерево в России. Оно имеет самый приятный хвойный запах. Но кто-то предпочитает пихты или другие породы», — сказал Советников.

За новогодним деревом лучше всего отправляться на новогодний базар, подчеркнул Иван Советников, поскольку за незаконную вырубку предусмотрен штраф с конфискацией.

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