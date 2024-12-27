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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин сказал, верит ли он в победу России в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, верит ли он в победу России уже в следующем году.

«В Бога верю. А Бог с нами», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, верит ли он сам в то, что конфликт на Украине завершится победой России в 2025 году.

На прямой линии, прошедшей 19 декабря, Путин признался, что за время проведения специальной военной операции почти перестал смеяться.

«Эти три года, два с лишним, конечно, были серьезным испытанием для всех нас — для всей страны, и для меня. Я скажу откровенно: мы здесь и шутим, и смех раздается в зале <...>. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — признался он.

Тема: Военная операция на Украине
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