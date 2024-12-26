Центробанк объяснил декабрьское ослабление рубля

Декабрьские колебания курса рубля были вызваны санкциями, которые отразились на расчетах по международным поставкам и создали препятствия для поступления валютной выручки на рынок, заявил Центробанк РФ.

В результате возник разовый повышенный спрос на валюту со стороны импортеров и компаний, которые должны были погашать валютные кредиты, говорится в сообщении регулятора, опубликованном в телеграм-канале ЦБ.

Чтобы снизить колебания, Банк России приостановил плановые покупки валюты в Фонд национального благосостояния со своей стороны, чтобы уравновесить спрос и предложение на валюту, подчеркнул регулятор. В результате курс стабилизировался.

Курс доллара в начале декабря на международном рынке превышал 114 рублей. Официальный курс доллара на 26 декабря — 99,61 рублей. Реальный эффективный курс рубля в январе—ноябре 2024 года снизился на 2,2% в годовом выражении с учетом инфляции.