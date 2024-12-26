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Загадочные «темные кометы» раскрыли историю земных океанов

Источник:
Phys.org
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Земные океаны содержат много воды из так называемых «темных комет», выяснили планетологи. Подобные небесные тела нашли в Солнечной системе.

«Темные кометы» по всем признакам — астероиды, но время от времени ведут себя как кометы: отбрасывают ледяной шлейф. При этом выброс от таких объектов не всегда удается наблюдать непосредственно, его выдает внезапное ускорение астероида.

Ученые считают, что это остатки от очень древних комет. Подобные небесные тела после падения на Землю могли привнести из космоса огромное количество воды и тем самым внести серьезный вклад в образование Мирового океана.

Пока исследователи обнаружили 14 «темных комет» в пределах Солнечной системы, однако в реальности их может быть намного больше. Скорее всего, на раннем этапе возникновения Земли они непрерывно бомбардировали поверхность планеты, снабжая ее водой.

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Топ комментариев

kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.

pepelmetal

Посадят, а там может и придушат

Nik3316

Намню уначальнице в Одессе сожгли сотню людей и все утихло там с антимайданом... ушли с миром по уначальнице...