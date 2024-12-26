Земные океаны содержат много воды из так называемых «темных комет», выяснили планетологи. Подобные небесные тела нашли в Солнечной системе.

«Темные кометы» по всем признакам — астероиды, но время от времени ведут себя как кометы: отбрасывают ледяной шлейф. При этом выброс от таких объектов не всегда удается наблюдать непосредственно, его выдает внезапное ускорение астероида.

Ученые считают, что это остатки от очень древних комет. Подобные небесные тела после падения на Землю могли привнести из космоса огромное количество воды и тем самым внести серьезный вклад в образование Мирового океана.

Пока исследователи обнаружили 14 «темных комет» в пределах Солнечной системы, однако в реальности их может быть намного больше. Скорее всего, на раннем этапе возникновения Земли они непрерывно бомбардировали поверхность планеты, снабжая ее водой.