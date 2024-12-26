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Мюонный томограф для поиска полезных ископаемых испытали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Уникальную методику поиска твердых полезных ископаемых с помощью регистрации потока космических мюонов на различных глубинах в скважинах разработали специалисты научного института «Росатома» в Троицке, сообщает пресс-служба компании «Росатом».

Ученые успешно испытали компактный детектор на основе сцинтиллирующего оптического волокна и кремниевых фотоумножителей, которые используются для регистрации мюонов в скважинах глубиной до 1500 метров.

Отмечается, что мюонный томограф для геологоразведки обладает модульной конструкцией, что делает его удобным для перевозки. Длина одного модуля составляет менее 2,5 метра при массе около 40 килограммов.

После набора данных о потоке мюонов с помощью разработанного программного обеспечения строится трехмерная томографическая картина распределения плотности грунта в исследуемом объеме, что позволяет находить твердые ископаемые.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.

pepelmetal

Посадят, а там может и придушат

Nik3316

Намню уначальнице в Одессе сожгли сотню людей и все утихло там с антимайданом... ушли с миром по уначальнице...