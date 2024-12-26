Россия оказалась в первой десятке стран по качеству образования

Россия по итогам 2024 года вошла в десятку стран по качеству образования, в пятерку — по результатам международных олимпиад, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

В международных олимпиадах российские школьники получили 31 золотую медаль, девять серебряных и две бронзовые. Во Всероссийской олимпиаде школьников приняло участие 7 миллионов человек.

Средний балл ЕГЭ по итогам 2024 года составил 66. Средний балл по естественно-научным предметам (математика, физика, химия и биология) составил 60,9 балла. В последние годы этот показатель растет.

По данным Рособрнадзора, в 2024 году средний балл ЕГЭ по профильной математике составил 62,55 балла, по русскому языку — 63,88 балла, физике — 63,21 балла, обществознанию — 55,05 балла, литературе — 60,92 балла, химии — 56,55 балла, истории — 57,19 балла.