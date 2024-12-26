НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россия оказалась в первой десятке стран по качеству образования

Источник:
Sibnet.ru
170 1

Россия по итогам 2024 года вошла в десятку стран по качеству образования, в пятерку — по результатам международных олимпиад, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

В международных олимпиадах российские школьники получили 31 золотую медаль, девять серебряных и две бронзовые. Во Всероссийской олимпиаде школьников приняло участие 7 миллионов человек.

Средний балл ЕГЭ по итогам 2024 года составил 66. Средний балл по естественно-научным предметам (математика, физика, химия и биология) составил 60,9 балла. В последние годы этот показатель растет.

По данным Рособрнадзора, в 2024 году средний балл ЕГЭ по профильной математике составил 62,55 балла, по русскому языку — 63,88 балла, физике — 63,21 балла, обществознанию — 55,05 балла, литературе — 60,92 балла, химии — 56,55 балла, истории — 57,19 балла.

Еще по теме
Правила поступления в вуз после колледжа решили ужесточить
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Как подготовиться к ЕГЭ с помощью подписки «Выпускник»
«Яндекс» выбрал главные неологизмы 2024 года
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаружены признаки девятой планеты в Солнечной системе
Салфетки на удачу: как украсить новогодний стол
Google оценил падение трафика YouTube в России
Замороженные активы России впервые перевели Украине
Обсуждение (1)
Картина дня
Лукашенко прилетел в Россию и наломал дров
Российская армия освободила Гигант
Лавров назвал возможное перемирие на Украине «путем в никуда»
Концерн «Калашников» показал первый полет дрона «КУБ-10Э»
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дед Мороз и Санта-Клаус: главные отличия
Самое обсуждаемое
37
Орбан рассказал о двух сценариях окончания конфликта на Украине
29
Зеленский предложил взятку премьеру Словакии
28
Крейсер ВМС США обстрелял два американских истребителя
27
Google оценил падение трафика YouTube в России
24
Путин заявил, что Россия должна была раньше начать спецоперацию