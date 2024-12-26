Россия запустила первый 50-кубитный квантовый компьютер

Россия успешно испытала первый 50-кубитный квантовый компьютер на одиночных холодных атомах, сообщает пресс-служба физического факультета МГУ.

Созданный вычислитель основан на одиночных нейтральных атомах рубидия, которые захватываются так называемыми оптическими пинцетами — сфокусированными лазерными лучами.

Прототип суперкомпьютера представляет собой оптический стол, большую часть которого занимает лазерная система, используемая для охлаждения и управления состояниями атомов, а также система со сверхвысоким вакуумом и оптическим доступом.

К квантовому суперкомпьютеру можно подключаться удаленно с помощью облачной платформы. Работоспособность системы была подтверждена во время контрольного эксперимента, состоявшегося 19 декабря.

Отмечается, что в ближайшее время начнется отладка платформы для повышения точности выполнения двухкубитных операций. При этом платформа подходит для масштабирования — к 2030 году планируется нарастить число кубитов до ста.