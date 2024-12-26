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Россия запустила первый 50-кубитный квантовый компьютер

Источник:
Sibnet.ru
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Россия успешно испытала первый 50-кубитный квантовый компьютер на одиночных холодных атомах, сообщает пресс-служба физического факультета МГУ.

Созданный вычислитель основан на одиночных нейтральных атомах рубидия, которые захватываются так называемыми оптическими пинцетами — сфокусированными лазерными лучами.

Прототип суперкомпьютера представляет собой оптический стол, большую часть которого занимает лазерная система, используемая для охлаждения и управления состояниями атомов, а также система со сверхвысоким вакуумом и оптическим доступом.

К квантовому суперкомпьютеру можно подключаться удаленно с помощью облачной платформы. Работоспособность системы была подтверждена во время контрольного эксперимента, состоявшегося 19 декабря.

Отмечается, что в ближайшее время начнется отладка платформы для повышения точности выполнения двухкубитных операций. При этом платформа подходит для масштабирования — к 2030 году планируется нарастить число кубитов до ста.

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kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.

pepelmetal

Значит можно смело пользовать западные активы

жизнилюб

мало дали ни 6,5 а 65 лет нормально