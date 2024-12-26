Госдума рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который предполагает запрет на торговлю вейпами и жидкостями для них, следует из думской электронной базы.

«Основной причиной принятия данной меры стало стремительное увеличение числа пользователей данных устройств, особенно среди подростков», — говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, авторы инициативы указывают на слабый контроль со стороны надзорных органов из-за введенного правительством моратория на внеплановые проверки, несмотря на существующие ограничительные нормы.

Президент Владимир Путин весной 2023 года подписал «закон о вейпах», который предполагает ограничения на торговлю подобной продукцией. Документ вводит запрет на продажу вейпов несовершеннолетним, а также ограничение их продажи специализированными магазинами.