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Кремль отказался выдвигать гипотезы о причинах авиакатастрофы в Актау

Источник:
ТАСС
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не делать выводов о причинах крушения пассажирского самолета Embraer в Казахстане до того, как будут обнародованы результаты расследования.

«Напомню, Путин вчера выразил соболезнования родным погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Сейчас идет следствие. До его выводов выстраивать гипотезы неверно. Мы этого делать не будем», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря. Самолет Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку — Грозный. Его перенаправили в Махачкалу из-за плохих погодных условий, однако экипаж решил лететь на запасной аэродром в казахстанском городе Актау из-за нештатной ситуации.

На борту было 67 человек, в том числе 16 россиян. Из них семеро погибли, общее число жертв — 38. Выжившие пассажиры рассказали, что при заходе на посадку в Грозном услышали взрыв. Пилоты посчитали, что самолет столкнулся со стаей птиц.

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ЧП #Происшествия #Россия
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kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.

pepelmetal

Значит можно смело пользовать западные активы

Nik3316

Намню уначальнице в Одессе сожгли сотню людей и все утихло там с антимайданом... ушли с миром по уначальнице...