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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия освободила Гигант

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные заняли населенный пункт Гигант в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

Село находится в Покровском районе, примерно в восьми километрах юго-западнее Курахово, за которое идут бои. Гигант расположен на реке Сухие Ялы вблизи села Константинопольское, о взятии которого Минобороны отчиталось 21 декабря.

Также российское военное ведомство отчиталось о нанесении ударов по формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка.

Группировка «Восток» в настоящее время продвигается вглубь украинской обороны, группировки «Запад» и «Центр» улучшили позиции, добавило министерство. В частности, накануне военные РФ заняли населенный пункт Новый Труд в ДНР.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.

pepelmetal

Значит можно смело пользовать западные активы

Nik3316

Намню уначальнице в Одессе сожгли сотню людей и все утихло там с антимайданом... ушли с миром по уначальнице...