Российские военные заняли населенный пункт Гигант в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

Село находится в Покровском районе, примерно в восьми километрах юго-западнее Курахово, за которое идут бои. Гигант расположен на реке Сухие Ялы вблизи села Константинопольское, о взятии которого Минобороны отчиталось 21 декабря.

Также российское военное ведомство отчиталось о нанесении ударов по формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка.

Группировка «Восток» в настоящее время продвигается вглубь украинской обороны, группировки «Запад» и «Центр» улучшили позиции, добавило министерство. В частности, накануне военные РФ заняли населенный пункт Новый Труд в ДНР.