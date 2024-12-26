Лукашенко прилетел в Россию и наломал дров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после прилета в Россию на заседание Высшего Евразийского экономического совета занялся колкой дров.

Соответствующие фотографии опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». На снимках Лукашенко в одиночестве колет дрова перед крыльцом загородного коттеджа.

Ожидается, что в четверг в Ленинградской области пройдет заседание ЕАЭС, на котором Лукашенко озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в организации в 2025 году. По итогам переговоров будут подписаны различные документы.

Белорусский президент регулярно рубит дрова. В сентябре 2022 года он пообещал, что Белоруссия поможет Европе пережить зимние морозы. «Поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — сказал он, когда колол дрова.

В январе 2024 года Лукашенко пропустил хоккейный матч с участием президентской сборной, потому что накануне ему на ногу упала 80-килограммовая колода, на которой он колол дрова.