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Концерн «Калашников» показал первый полет дрона «КУБ-10Э»

Источник:
Sibnet.ru
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Концерн «Калашников» представил видео первого полета нового дрона-камикадзе «КУБ-10Э», предназначенного для поражения различных военных объектов и техники.

Новый дрон предназначен для поражения вражеской военной техники, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, объектов тыла полевых складов хранения, стартовых позиций комплексов с беспилотными летательными аппаратами, самолетов и вертолетов на аэродромах.

Дальность полета и боевое могущество нового управляемого боеприпаса существенно превышают показатели предшествующих моделей линейки. Способ наведения УБ – по заданным координатам, данным глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС).

Запускается дрон с катапульты. Крейсерская скорость его полета – 100 километров в час. Диапазон высот полета – 100–2500 метров.

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