Лавров назвал возможное перемирие на Украине «путем в никуда»

Россию не устроит «пустой разговор» по украинскому урегулированию, перемирие сейчас стало бы путем в никуда, требуются окончательные юридические договоренности., заявил глава МИД России Сергей Лавров

«Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее», — отметил глава МИД России.

Он подчеркнул, что «перемирие — это путь в никуда». «Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно же, законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей», — отметил Лавров.

По его словам, Россия готова к диалогу. «Мы готовы всегда к консультациям, готовы еще раз, если кто-то не понимает нашу многократно и доступно, предельно ясно изложенную позицию, готовы всегда эту позицию подтверждать. Открыты к любым переговорам, если переговоры будут по сути: о первопричинах и о тех принципах, о которых сказал президент Путин в июне нынешнего года, выступая здесь, в министерстве иностранных дел», — сказал Лавров.

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.