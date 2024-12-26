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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров назвал возможное перемирие на Украине «путем в никуда»

Источник:
Sibnet.ru
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Россию не устроит «пустой разговор» по украинскому урегулированию, перемирие сейчас стало бы путем в никуда, требуются окончательные юридические договоренности., заявил глава МИД России Сергей Лавров

«Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, дополнительную мобилизацию осуществили и так далее», — отметил глава МИД России.

Он подчеркнул, что «перемирие — это путь в никуда». «Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно же, законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей», — отметил Лавров.

По его словам, Россия готова к диалогу. «Мы готовы всегда к консультациям, готовы еще раз, если кто-то не понимает нашу многократно и доступно, предельно ясно изложенную позицию, готовы всегда эту позицию подтверждать. Открыты к любым переговорам, если переговоры будут по сути: о первопричинах и о тех принципах, о которых сказал президент Путин в июне нынешнего года, выступая здесь, в министерстве иностранных дел», — сказал Лавров.

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины.

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Политика #Мир
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kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.

pepelmetal

Значит можно смело пользовать западные активы

жизнилюб

мало дали ни 6,5 а 65 лет нормально