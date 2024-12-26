НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

NASA показало космическую «рождественскую ель»

Источник:
Sibnet.ru
221 1

NASA опубликовало снимок «рождественской ели» из космоса — это скопление молодых звезд, получивших название NGC 2264.

Скопление NGC 2264 находится примерно в 2,5 тысячи световых лет от Земли. Опубликованная фотография была сделана 17 декабря 2024 года.

Ученые пояснили, что на изображении звезды представлены в виде синих и белых огней, которые окружены газом, выступающем в роли «иголок ели».

Скопление NGC 2264
Фото: © NASA

Снимок объединяет данные рентгеновской обсерватории NASA Chandra и оптические данные телескопа астрофотографа Майкла Клоу в Аризоне.

Еще по теме
Обнаружены признаки девятой планеты в Солнечной системе
Марсианский город предложили построить из крови и пота
SpaceX показала зрелищное испытание корабля Starship S33. ВИДЕО
Вселенная навечно «запоминает» погибшие звезды
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаружены признаки девятой планеты в Солнечной системе
Салфетки на удачу: как украсить новогодний стол
Зеленский предложил взятку премьеру Словакии
Google оценил падение трафика YouTube в России
Обсуждение (1)
Картина дня
Лавров назвал возможное перемирие на Украине «путем в никуда»
Концерн «Калашников» показал первый полет дрона «КУБ-10Э»
Памятники Ленину и Екатерине II в Ирбите «раздели»
Госдума получила партию Lada Aura
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дед Мороз и Санта-Клаус: главные отличия
Самое обсуждаемое
34
Орбан рассказал о двух сценариях окончания конфликта на Украине
29
Зеленский предложил взятку премьеру Словакии
28
Крейсер ВМС США обстрелял два американских истребителя
27
Google оценил падение трафика YouTube в России
24
Путин заявил, что Россия должна была раньше начать спецоперацию