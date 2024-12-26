NASA показало космическую «рождественскую ель»

NASA опубликовало снимок «рождественской ели» из космоса — это скопление молодых звезд, получивших название NGC 2264.

Скопление NGC 2264 находится примерно в 2,5 тысячи световых лет от Земли. Опубликованная фотография была сделана 17 декабря 2024 года.

Ученые пояснили, что на изображении звезды представлены в виде синих и белых огней, которые окружены газом, выступающем в роли «иголок ели».

Фото: © NASA

Снимок объединяет данные рентгеновской обсерватории NASA Chandra и оптические данные телескопа астрофотографа Майкла Клоу в Аризоне.