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Правила поступления в вуз после колледжа решили ужесточить

Источник:
«Коммерсантъ»
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Межфракционная группа депутатов Госдумы из комитетов по науке и высшему образованию и по просвещению разработала поправки к законопроекту «Об образовании», ужесточающие требования для поступления выпускников колледжей в вузы.

Парламентарии предлагают разрешить поступать по внутренним экзаменам только тем, кто закончил средне-специальное учебное заведение по направлению, совпадающему с выбранным для дальнейшего изучения в вузе (перечень соответствий учебные заведения должны будут разработать самостоятельно), приводит «Коммерсантъ» мнение авторов инициативы.

Сейчас выпускники колледжей имеют возможность поступать в вуз без единого госэкзамена независимо от того, совпадает ли уже полученная специальность с той, по которой они собираются получать высшее образование. Не предоставляя результатов ЕГЭ, они могут сдать внутренний экзамен вуза.

Такой подход «не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой он будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность», говорится в пояснительной записке к законопроекту.  

 

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Жизнь #Образование
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