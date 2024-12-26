Правила поступления в вуз после колледжа решили ужесточить

Межфракционная группа депутатов Госдумы из комитетов по
науке и высшему образованию и по просвещению разработала поправки к
законопроекту «Об образовании», ужесточающие требования для поступления
выпускников колледжей в вузы.
Парламентарии предлагают разрешить поступать по внутренним
экзаменам только тем, кто закончил средне-специальное учебное заведение по
направлению, совпадающему с выбранным для дальнейшего изучения в вузе (перечень
соответствий учебные заведения должны будут разработать самостоятельно),
приводит «Коммерсантъ» мнение авторов инициативы.
Сейчас выпускники колледжей имеют возможность поступать в
вуз без единого госэкзамена независимо от того, совпадает ли уже полученная
специальность с той, по которой они собираются получать высшее образование. Не
предоставляя результатов ЕГЭ, они могут сдать внутренний экзамен вуза.
Такой подход «не обеспечивает качественный состав
поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой он
будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность», говорится в пояснительной
записке к законопроекту.