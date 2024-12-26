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Роналду искупался в ледяной проруби. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Португальский футболист, нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду окунулся в ледяную прорубь — видео эксперимента он опубликовал в социальных сетях.

«Посмотрим на этот необычный опыт! Минус 20 градусов снаружи, вода тоже ледяная!» — сказал Роналду.

Футболист зашел в воду по шею и провел в проруби несколько минут. Затем Роналду босиком по снегу отправился переодеваться. «Ничего такого, просто немного холодно», — отметил он.

Поступок Роналду отметили комментаторы из России. «Обычный зимний день русского мужика проходит именно так», «Криштиану в душе русский, я всегда то знала!», «С головой три раза надо», — написали они.

Роналду вместе с избранницей Джорджиной Родригес провел отпуск в Лапландии.

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