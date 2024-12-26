ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных

Сотрудники Федеральной службы безопасности России
предотвратили серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны в
Москве и членов их семей, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности РФ пресечена серия
готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных
военнослужащих Министерства обороны РФ, принимающих участие в специальной
военной операции, а также членов их семей», — сказано в сообщении.
По данным ФСБ, подготовкой покушений занимались спецслужбы
Украины. «В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан
России, причастных к подготовке указанных покушений», — говорится в сообщении.
Бомбы для убийств высокопоставленных военных в Москве были
закамуфлированы под пауэрбанк и папку с документами, уточнили в ЦОС.