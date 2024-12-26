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Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили серию покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны в Москве и членов их семей, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена серия готовящихся агентами украинских спецслужб покушений на жизнь высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны РФ, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, подготовкой покушений занимались спецслужбы Украины. «В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений», — говорится в сообщении.

Бомбы для убийств высокопоставленных военных в Москве были закамуфлированы под пауэрбанк и папку с документами, уточнили в ЦОС.   

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.

Nik3316

Намню уначальнице в Одессе сожгли сотню людей и все утихло там с антимайданом... ушли с миром по уначальнице...

жизнилюб

мало дали ни 6,5 а 65 лет нормально