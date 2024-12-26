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Новосибирцы пожаловались на замерзший бассейн у белых медведей

Источник:
Sibnet.ru
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Вольер белых медведей в Новосибирском зоопарке
Фото: © прокуратура Новосибирской области

Жители Новосибирска пожаловались, что белые медведи в зоопарке купаются в бассейне без системы подогрева, прокуратура выявила нарушения, сообщила пресс-служба ведомства.

Было установлено, что в вольерах для белых медведей в осенне-зимний период отсутствует система подогрева воды в бассейнах.

Зоопарк привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию (статья 8.53 КоАП РФ). Учреждение могут оштрафовать на сумму от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры «разработан проект обустройства системы подогрева, проведение работ и устранение нарушений».

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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