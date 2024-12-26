Госдума получила партию Lada Aura

Партия седанов Lada Aura поступила в Госдуму, на автомобили пересядут председатели комитетов и комиссий, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Lada Aura будут пользоваться председатели комитета по контролю Олег Морозов, по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также глава Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский.

«Уверен, что машина покажет себя в деле неплохо. Обязательно сам ее всю потрогаю, пощупаю, посмотрю. Мне как автомобилисту почти с сорокалетним стажем интересно, как поведет себя эта прекрасная машина», — прокомментировал Морозов.

«Получились качественные машины действительно представительского класса, за которые не стыдно и в которых, я думаю, с удовольствием будут ездить все депутаты Госдумы», — отметил Демин.

«Мы рады за наш отечественный автопром, что мы начали выпускать такие качественные автомобили. Я почему говорю «качественные» — потому что я лично еще месяца три назад тестировал Lada Aura: я гдето две недели на ней ездил. Я вам скажу, что нормальный автомобиль», — высказал мнение Пинский.