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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Госдума получила партию Lada Aura

Источник:
Sibnet.ru
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Партия седанов Lada Aura поступила в Госдуму, на автомобили пересядут председатели комитетов и комиссий, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Lada Aura будут пользоваться председатели комитета по контролю Олег Морозов, по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также глава Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский.

«Уверен, что машина покажет себя в деле неплохо. Обязательно сам ее всю потрогаю, пощупаю, посмотрю. Мне как автомобилисту почти с сорокалетним стажем интересно, как поведет себя эта прекрасная машина», — прокомментировал Морозов.

«Получились качественные машины действительно представительского класса, за которые не стыдно и в которых, я думаю, с удовольствием будут ездить все депутаты Госдумы», — отметил Демин.

«Мы рады за наш отечественный автопром, что мы начали выпускать такие качественные автомобили. Я почему говорю «качественные» — потому что я лично еще месяца три назад тестировал Lada Aura: я гдето две недели на ней ездил. Я вам скажу, что нормальный автомобиль», — высказал мнение Пинский.

Тема: Русские машины
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kygear

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mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.

Nik3316

Намню уначальнице в Одессе сожгли сотню людей и все утихло там с антимайданом... ушли с миром по уначальнице...

жизнилюб

мало дали ни 6,5 а 65 лет нормально