Захарова отреагировала на задержании австралийского наемника

Австралийская сторона обратилась к России по поводу информации о задержании своего гражданина в зоне СВО, сведения проверяются, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Посла России в Австралии Алексея Павловского вызвали в МИД страны.

«Могу подтвердить, что австралийская сторона действительно обратилась к нам по этому вопросу. В настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется. Мы вместе с компетентными ведомствами следим за этой ситуацией. Если будут те факты, которыми можно будет поделиться, мы обязательно это сделаем», — цитирует РИА Новости Захарову.

При этом официальный представитель МИД России отметила, что в случившемся, если сведения подтвердятся, виновата официальная Канберра.

«Она попустительствует австралийским наемникам, которые воюют на стороне киевского режима, и, к сожалению, пока приходится констатировать, что эта тенденция не подлежит какому-то изменению. Нельзя говорить о том, что враждебная позиция австралийского политического истеблишмента в отношении России может как-то реформироваться. Канберра послушно следует в фарватере русофобского курса коллективного Запада», — отметила Захарова.