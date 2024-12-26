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«Орешник» и ФАБ-3000 признали самыми громкими новинками России

Источник:
ТАСС
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Боевое применение ракетной системы «Орешник» и авиабомба ФАБ-3000 стали наиболее яркими новинками российской оборонной промышленности 2024 года.

«Орешник» и ФАБ-3000 стали самыми смертоносными системами вооружений российской армии, впервые примененными в 2024 году, приводит ТАСС мнение военных экспертов.

В ответ на использование дальнобойных ракет западного производства система «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности, оснащенной гиперзвуковыми боевыми блоками, поразила крупный промышленный комплекс на территории Украины.

Новейшая российская ракета средней дальности способна поражать цели на всей территории Европы и преодолевать любые современные системы противоракетной обороны. Российский лидер добавил, что Россия разрабатывает целую линейку ракет средней и меньшей дальности.

Еще одна новинка — авиабомба ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). УМПК превращает свободнопадающую неуправляемую авиационную бомбу в планирующий высокоточный боеприпас, позволяющий ВКС РФ поражать цели на расстоянии десятков километров, не входя в зону ПВО противника.

ФАБ-3000 — самая мощная фугасная авиабомба в арсенале ВКС России. Масса бомбы — более трех тонн. Она несет 1387 килограммов тротила.

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