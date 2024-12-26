«Орешник» и ФАБ-3000 признали самыми громкими новинками России

Боевое применение ракетной системы «Орешник» и авиабомба
ФАБ-3000 стали наиболее яркими новинками российской оборонной промышленности
2024 года.
«Орешник» и ФАБ-3000 стали самыми смертоносными системами
вооружений российской армии, впервые примененными в 2024 году, приводит ТАСС
мнение военных экспертов.
В ответ на использование дальнобойных ракет западного
производства система «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности,
оснащенной гиперзвуковыми боевыми блоками, поразила крупный промышленный
комплекс на территории Украины.
Новейшая российская ракета средней дальности способна
поражать цели на всей территории Европы и преодолевать любые современные
системы противоракетной обороны. Российский лидер добавил, что Россия
разрабатывает целую линейку ракет средней и меньшей дальности.
Еще одна новинка — авиабомба ФАБ-3000 с универсальным
модулем планирования и коррекции (УМПК). УМПК превращает свободнопадающую
неуправляемую авиационную бомбу в планирующий высокоточный боеприпас,
позволяющий ВКС РФ поражать цели на расстоянии десятков километров, не входя в
зону ПВО противника.
ФАБ-3000 — самая мощная фугасная авиабомба в арсенале ВКС
России. Масса бомбы — более трех тонн. Она несет 1387 килограммов тротила.