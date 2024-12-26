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Семь россиян погибли при крушении самолета в Актау

Источник:
«Казинформ»
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Семь граждан России погибли при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«С Российской Федерации (на борту находились) 16 пассажиров, семь человек погибли и девять выжили», — приводит «Казинформ» слова Карабаева.

По данным министра, наибольшее число погибших среди граждан Азербайджана — 23 человека из 37, находившихся на борту.

Карабаев уточнил, что на борту находились 67 человек, из которых 62 — пассажиры, 5 человек — экипаж. 38 человек погибли, выжили 29 человек, в том числе три члена экипажа.

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана) в среду, 25 декабря.

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Топ комментариев

kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

Wolf Hound

А если снизить всем чиновникам з/п до уровня МРОТа,плюс урезать "нужные" вещи по госзакупкам,то ИМХО...

mosquito__2010

превратили конечно небратья некогда замечательный ресурс в полнейшую пропагандистскую помойку.

kygear

Снижение очень опасно. Оно сулит расцвету промышленности и реального бизнеса. Так же это может привести...