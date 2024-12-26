Семь россиян погибли при крушении самолета в Актау

Семь граждан России погибли при крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в районе Актау, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«С Российской Федерации (на борту находились) 16 пассажиров, семь человек погибли и девять выжили», — приводит «Казинформ» слова Карабаева.

По данным министра, наибольшее число погибших среди граждан Азербайджана — 23 человека из 37, находившихся на борту.

Карабаев уточнил, что на борту находились 67 человек, из которых 62 — пассажиры, 5 человек — экипаж. 38 человек погибли, выжили 29 человек, в том числе три члена экипажа.

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (административный центр Мангистауской области Казахстана) в среду, 25 декабря.