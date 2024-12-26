Выбор алкогольных напитков для праздничного стола обычно зависит от предпочтений гостей. Но в Новый год иначе, обязательный атрибут новогоднего меню — шампанское. Сколько бутылок игристого нужно и какое именно выбрать? Сколько надо бутылок Конечно, есть любители этого напитка. Но чаще всего один человек выпивает не больше бокала, звонко чокаясь шампанским под куранты. Поэтому не стоит брать шампанское как обычное вино — 1,5 бутылки на одного гостя. Этого слишком много. Если любителей шампанского за столом не планируется, то достаточно запастись одной бутылкой на пять человек, тогда каждому хватит по бокалу (по 150 мл). Можно учесть возраст и пол гостей. Бабушки и дедушки обычно делают по символическому глотку, подросткам наливают тоже символически. На них будет достаточно также одной бутылки в расчете на пять полных бокалов, или меньше — если наливать «только на пару глотков».

Больше всего шампанского обычно пьют женщины. Но новогоднее застолье — не светский фуршет. Основной алкоголь включает и красное, и белое вино, и крепкие напитки. Поэтому на женщин рассчитываем шампанское по полбутылки на человека.

Мужчины быстро переключаются на крепкие напитки. Но могут пару раз красиво выступить с тостами, поэтому на них — одна бутылка на три-четыре человека.

И одну бутылку стоит взять дополнительно — в расчете на внезапных гостей или другие непредвиденные обстоятельства.

Какое шампанское лучше

Оптимальным вариантом на Новый год будет выбор максимально универсального напитка. Самым универсальным шампанским считается брют — оно содержит не более 12 граммов сахара, что делает его вкус нейтральным и освежающим.

Еще один плюс брюта — отличная гастрономичность, такое шампанское великолепно сочетается не только с бутербродами, сырами и фруктами, но и блюдами из птицы, рыбы, белого мяса и даже сладостями.

Однако не стоит покупать самый дешевый брют — как правило, такое игристое слишком кислое и невыразительное. Стоимость бутылки качественного напитка в среднем начинается от 700-800 рублей.

Выбирая шампанское, важно обращать внимание на выдержку напитка, которая напрямую влияет на вкус, аромат и насыщенность. Считается, что минимальный срок выдержки качественного игристого — 15 месяцев.

На этикетке настоящего шампанского обязательно должны быть указаны: название производителя, название вина, год сбора винограда, содержание алкоголя, категория вина по содержанию сахара, а также аппеласьон — классификация качества и места происхождения.

Белое или розовое

Брют бывает белым или розовым. Стоит помнить, что лучшее сочетание для белого брюта — красная икра, ананас, сырная тарелка, морепродукты. Розовый брют рекомендуют подавать к птице, фруктам и десертам.

Игристые вина очень любят холод — будучи охлажденным, они значительно усиливают свой вкусовой потенциал. Брют необходимо подавать к столу, охладив до температуры 6—8 градусов Цельсия. Для этого бутылку можно за несколько часов до Нового года поставить в холодильник.